شاهد: ثَقب الفم واللسان والرأس.. طقوس غريبة لأتباع طريقة صوفية

يثقب أتباع إحدى الطرق الصوفية بالعراق، أجزاءً من أجسادهم بطريقة غريبة، كجزء من طقوسهم الدينية إلى جانب حلقات الذكر المصحوبة بالحركة.

ويقوم أتباع الطريقة القادرية الكسنزانية في مدينة البصرة جنوبي العراق، بثقب أفواههم وألسنتهم ورؤوسهم بأسياخ وسكاكين حديدية، دون ظهور أي إحساس بالألم أو إسالة دماء، وهي واحدة من الطقوس الغريبة بين المتصوفين.

ويقول الدكتور أبو مصطفى مصطفى كنسنازاني، وهو من أتباع الطريقة: "في شهر رمضان يكون لنا ذكر مكثف كل يوم بنفس الشكل".

وتابع: "الدراويش يجتمعون في حلقة مدورة ويطلبون المدد من الله والرسول وآل البيت ومشايخ الطريقة ثم يبدؤون بالذكر مع الحركة لأننا نعتقد أن في الحركة ثمة فائدة روحية".

وأضاف: "نحن إخوان على سرر متقابلين، أخلاقنا أخلاق التصوف، ومحبة صحابة النبي، نحب الكل ونحب جميع المسلمين، لا نؤمن بالعنف، لا نؤمن إلا بشعار المحبة والعشق الإلهي".