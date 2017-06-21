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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: برج يوفر لساكنيه إمكانية ركن السيارة داخل الشقة

21/6/2017

يوفر برج "بورشه ديزاين تاور" الفخم الذي يرتفع 60 طابقًا قبالة المحيط في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، إمكانية ركن السيارة أمام شقة صاحبها بواسطة مصاعد كهربائية شفافة.

ويضم هذا البرج السكني 132 وحدة سكنية وقد انضم إلى مجموعة من المباني شديدة الفخامة المشيدة على ساحل فلوريدا، عاصمة الرفاهية، في الولايات المتحدة.

جيل ديزير، مقاول عقاري، هذا الرجل الأربعيني الذي بنى المشروع بطلب من شركة بورشه الالمانية الشهيرة لصناعة السيارات، يملك 29 سيارة ويحلو له أن يتمتع بمنظر إحداها وهو جالس على كنبته في شقته في هذا البرج شديد الفخامة.

وقال: "إن كان الشخص قادرًا على إنفاق 5,5 ملايين دولار إلى 33 مليونا لشراء شقة، ثمة احتمال كبير جدًا أن يكون مالكًا لسيارة بورشه واحدة على الأقل".

والبرج من تصميم مكتب "سيغر سواريس" للهندسة المتخصص بالأبنية الفخمة جدًا وقد شيد في منطقة ساني ايلز بيتش في شمال شرق المدينة، وكل من شققه تطل على خليج ميامي الرائع ورمله الأبيض بعيدًا عن الازدحام والجلبة.

لكن ناطحة السحاب هذه كانت لتصبح واحدة من بين أبراج فخمة أخرى لولا المصاعد الثلاثة التي تسمح بحمل السيارة المفضلة إلى قلب الدار، ما يثير اهتمام البعض.

ويوضح المقاول: "إن كان الشخص يحب سيارته ويعتبرها قطعة فنية فهذا هو المكان المناسب له. بدلا من تعليق لوحات على الجدران ستكون القطعة الفنية وراء واجهة زجاجية في غرفة الجلوس".

ويؤكد أنه بشكل عام إذا كان المرء يبحث عن شيء خارج عن المألوف، فإن ميامي تشكل المكان المناسب له، وتابع: "كانت سوق ميامي اختبارًا بالنسبة لنا والسوق هنا لطالما كانت منفتحة على كل ما هو جديد".

ويضم تاريخ فلوريدا العديد من المشاريع الخارجة عن المألوف، وتعتبر ميامي عاصمة التباهي بالثروات والبهرجة وتلقب بـ"ماجيك سيتي".

المصدر : مواقع فرنسية
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