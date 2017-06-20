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فيتنامية تسجل رقمًا قياسيًا في الإنجاب بعد ولادة طفلها الـ15

وضعت السيدة نجوين تي سام، طفليها الرابع عشر والخامس عشر، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا في عدد مرات الإنجاب بفيتنام
وضعت السيدة نجوين تي سام، طفليها الرابع عشر والخامس عشر، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا في عدد مرات الإنجاب بفيتنام
20/6/2017

ذكرت مسؤولة بالرعاية الصحية في العاصمة الفيتنامية "هانوي" الثلاثاء، أن سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، حطمت الرقم القياسي المسجل في عدد مرات الإنجاب ببلادها.

ووضعت السيدة نجوين تي سام، طفليها الرابع عشر والخامس عشر، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا في عدد مرات الإنجاب بفيتنام.

وقالت الدكتورة نجوين با توي، وهي نائب سابق لوزير الرعاية الصحية "لم أشهد منذ عدة عقود امرأة تنجب مثل هذا العدد الكبير من الأطفال".

وأوضحت صحيفة "فيتنام نت" الإلكترونية أن السيدة "سام" التي كانت حاملًا في الأسبوع 32 أنجبت توأمًا، يزن الأول 1.5 كيلوغرامات والثاني 1.6 كيلوغرامات، وذلك بمستشفى "تو دو للولادة" بمدينة "هوشي منه" يوم الأحد.

ويشجع القانون الفيتنامي منذ عقود إنجاب الأسر طفلين على الأكثر، وإن كان هذا القانون يطبق إجباريًا على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم فقط.

وكانت السيدة "سام" التي تقيم بمقاطعة نجهي آن بوسط فيتنام، تزور مدينة هوشي منه، عندما اضطر الأطباء إلى إجراء عملية قيصرية لها لتلد الطفلتين.

وقالت سام وفقا لما ذكرته صحيفة "فيتنام نت" إنه رغم حادث الولادة غير المتوقع، إلا أنه تم ولادة الطفلتين بأمان، ووجهت الشكر البالغ للأطباء الذين ساعدوها على إتمام الولادة بنجاح.

وقبل أن تنجب الطفلتين الأخيرتين كان لدى "سام" 6 أطفال من الذكور و7 من الإناث، وقامت بتزويج أكبر ابنين بينما يدرس الابن الثالث في الولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة ثوي أن سام حطمت الرقم القياسي السابق في عدد مرات الإنجاب وكان 14 طفلًا، وتم تسجيله في هانوي عام 2013.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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