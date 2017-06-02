غواصون تشيك يسعون لبلوغ قاع أعمق كهف مائي في العالم

يستعد غواصون تشيك لمغامرة جديدة في أعمق كهف تحت الماء لمعرفة هل يوجد شيء آخر يمكن اكتشافه في أعماقه التي سجلت رقما قياسيا.

كان باحثون قد أعلنوا في سبتمبر/أيلول 2016 أن الكهف "هانيكا بروباست" المغمور بمياه الفيضانات والذي يقع على بعد 300 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة براغ، هو أعمق كهف من نوعه، عندما وصلوا إلى 404 أمتار تحت سطح الأرض.

وقال ميشال جوبا عضو الجمعية التشيكية لاستكشاف الكهوف إن مهمة الاستكشاف توقفت حينها بسبب عدم كفاية الحبل المثبت بإنسان آلي استخدم للوصول إلى قاع الكهف.

وقال الغواص ديفيد كاني، إن عملية سحب الإنسان الآلي، الذي كان عبارة عن غواصة صغيرة، تعقدت، ما دفع المشرفين على العملية لإبقائه في المياه لحين انتشاله في وقت لاحق خلال أيام.

ولا يمكن الوصول للكهف، الذي أصبح مزارا سياحيا، خلال الشتاء.

وغاص كاني إلى 180 مترا فقط، وقال ميشال جوبا إن زميلهما كريستوف ستارنافسكي وصل إلى عمق 265 مترا في محاولة منفصلة وترك الباقي للإنسان الآلي.

ووصف كاني المكان بعد وصوله إلى هذا العمق ، بأنه مكان هناك شديد الظلمة. وأضاف: "لكن انتابني شعور مثير للغاية عندما وصلت إلى هناك" وذلك في إشارته إلى الظلام الدامس في قلب الكهف.

وأوضح أن الكهف ربما "يمتد إلى عمق 1.2 كيلومتر ، مضيفا " لكن إن وصلنا إلى 500 متر سنكون سعداء".

وحتى اليوم يصنف كهف "بوزو ديل ميرو" الإيطالي بأنه الأعمق في العالم بما يصل إلى 392 مترا.