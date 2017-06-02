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شاهد: عودة رائدي فضاء روسي وفرنسي إلى الأرض

2/6/2017

قال تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائدي فضاء أحدهما روسي والآخر فرنسي عادا إلى الأرض على متن مركبة فضاء روسية من سلسلة سويوز.

وذلك بعد أن قضيا ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وغادر أوليغ نوفيتسكي الذي يعمل في وكالة الفضاء الروسية وتوماس بيسكيه الذي يعمل في وكالة الفضاء الأوربية المحطة في الساعة 6.47 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أثناء دوران المحطة على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.

وهبطا رائد الفضاء في جنوب غربي جيزكازجان في قازاخستان.

وكان من المفترض أن تعود أيضا على متن سويوز رائدة الفضاء الأمريكية بيجي ويتسون التي وصلت إلى المحطة مع نوفيتسكي وبيسكيه في نوفمبر/تشرين الثاني إلا أنها ستظل في المحطة حتى سبتمبر/أيلول.

وتشغل ويتسون بذلك فراغا نجم عن تقليص روسيا عدد أفراد طاقمها على المحطة من ثلاثة إلى إثنين.

وقالت ويتسون (الخميس) لرائد الفضاء الروسي فيودور يورشيخين "بالطبع سنفتقد أوليغ وتوماس. إنهما رائدا فضاء رائعان".

وستدير ويتسون ويورشيخين وجاك فيشر، وهو أيضا من ناسا، المحطة حتى يتم إطلاق طاقم جديد في أواخر يوليو/تموز.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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