شاهد: عمدة دنفر يتسلم أول "طلبية طائرة " من حلوى الدونات

تسليم دونات من قبل الطائرات من دون طيار يمكن أن يكون مؤشرا جديدا على كيفية توصيل طلبيات الوجبات السريعة في المستقبل.

فقد تم بالفعل تسليم صناديق من حلوى الدونات الأمريكية إلى عمدة دنفر وشرطة المدينة وإدارات مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة عن طريق طائرة من دون طيار يتم التحكم بها من قبل عمال المحل.

واستخدمت إحدى محلات بيع الدونات في المدينة طائرة بدون طيار لتقديم أربعة صناديق من الكعك باستخدام طائرات بدون طيار تجريبية جوا من مواقف السيارات ضمن كتلة من أهداف التسليم.

وكان عمدة دنفر مايكل هانكوك خارج قاعة المدينة عندما سلمت الطائرة الدونات وأعرب عن غبطته بهذه الوسيلة السريعة في توصيل الوجبات.

وتمنع إدارة الطيران الفيدرالية الطيران التجاري للطائرات من دون طيار من تسييرها إلا بمتابعة دقيقة لمسارها، كما يعمل المسؤولون في سلاح الجو الأمريكي على التأكد من أن الشحنة المحمولة بواسطة الطائرة لا تنتهك قواعد اللوائح والنظم المعمول بها ومنها ارتفاع الطائرة وقربها من المطارات وغيرها.

ويقول المنظمون إنهم يهتمون بالامتثال للوائح والنظم ،ويشير كريس بونيه، الرئيس التنفيذي لشركة "دروون ديسباتش" إلى أنهم يفعلون ذلك بشكل قانوني تماما، وأن لديهم شحنات توصيل قصيرة ويمتلكون موقع إقلاع آمن ويتم تسلم الطلبية من قبل عضو فريق إرسال الطائرة الذي يتلقى صندوق الكعك.

وقد أقلعت الطائرات من دون طيار التي تملكها شركة درون ديسباتش ومقرها تكساس من مواقف السيارات بالقرب من مدينة دنفر ومبنى المقاطعة وقسم الشرطة وإدارة الإطفاء وممر آخر بالقرب من مركز للمشاة.

ويمكن للطائرة أن تطير لمسافة تتراوح بين 2 و 3 أميال مع صندوق من الدونات.

تسليم الكعك جاء في إطار أسبوع من الاحتفال التقليدي يعود إلى الحرب العالمية الأولى، عندما كان متطوعو "جيش الخلاص" يقومون بتسليم الكعك للجنود على الخطوط الأمامية.

ويحتفل بـ"يوم دونات الوطني" يوم الجمعة الأول من يونيو/حزيران سنويا في الولايات المتحدة.