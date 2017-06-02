شاهد: طفلة أمريكية من أصل هندي تفوز بجائزة "الهجاء" بأمريكا

فازت الطفلة الأمريكية الهندية أنانيا فيناي بجائزة "الهجاء" الوطنية التي تنظم في الولايات المتحدة سنويا، وحصلت على جائزة نقدية قدرها 40 ألف دولار.

وتمكنت فيناي (12 عاما) من الفوز بالمسابقة في نسختها التسعين بعدما تهجأت بشكل صحيح كلمة (Marocain) التي تشير إلى نوع من القماش، في الجولة النهائية من المسابقة التي نظمت الخميس بمنتجع ومركز غيلورد الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك في هذه المسابقة أكثر من 11 مليون طفل وشاب من جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومن خارج الولايات المتحدة أيضا من بورتوريكو وغوام وجامايكا واليابان.

واحتفت الصحف الهندية بهذا الفوز، ومن بينها صحيفة "هندوستان تايمز" التي أشارت إلى أنه بفوز أنانيا هذا العام يكون الأمريكيون من أصول هندية قد فازوا بآخر 13 نسخة من المسابقة على التوالي.