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شاهد: تحضيرات في هولندا لتدشين أسرع وسيلة نقل في العالم

2/6/2017

هذا النفق الممتد من الصلب الأبيض قد يكون قريبا حاضنة لأسرع وسيلة نقل في العالم تقطع المسافة بين باريس وأمستردام، في 33 دقيقة فقط.

ويقول المهندسون الهولنديون إن الخيال قد يصبح حقيقة أقرب مما نظن، فهم يستعدون لاختبار نظام النقل (هيبيرلوب) الذي "يحمل" الركاب بسرعة تبلغ حوالي 700 ميلا في الساعة (1126 كم / ساعة).

وقد تم اقتراح هيبيرلوب لأول مرة في عام 2013 من قبل (سباس أكس و تيسلا موتورس) والمؤسس المشارك "إلون موسك" لإيجاد وسيلة لنقل الركاب من خلال أنبوب بسرعة تصل إلى 700 ميل في الساعة (1126 كم / ساعة).

وكشفت شركة إنشاءات هولندية ناشئة النقاب عن التكنولوجيا الهولندية الخميس في جامعة (ديلفت التقنية).

وسيتم استخدام أنبوب فولاذي أبيض قطره 30 متر (100 قدم)، وطوله 3.2 متر (10.5 قدم) للمساعدة في تطوير نظام النقل العالي السرعة المستقبلي، ويتوقع المطورون أنه سيقدم رحلة لمسافرين بين أمستردام وباريس تستغرق 33 دقيقة فقط.

يقول تيم هوتر، الرئيس التنفيذي لشركة (هاردت غلوبال موبيليتي)، التي تعمل في المشروع مع شركة بناء، إنهم يستهدفون "الركاب اليوميين" ووصف هذا المفهوم بأنه "نوع من الطلب على نظام النقل عالي السرعة للجميع".

وقال هوتر، الذي كان جزءا من فريق من الطلاب من جامعة ديلفت الذي فاز في مسابقة هيبيرلوب التي نظمت في كاليفورنيا في يناير/كانون الثاني، إن الأنبوب سيستخدم لاختبار السرعة المنخفضة حاليا، ثم يبدأ التشغيل بعد بناء منشأة أطول وعالية السرعة لاختبار الانعطاف والتحول من حارة إلى أخرى على أن يتم البدء في بناء طريق للهيبيرلوب بين مدينتين في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وتقول وزيرة البنية التحتية والبيئة الهولندية "ميلاني شولتز فان هيغن" إن نظام هايبرلوب يمكن أن يساعد في تعزيز موقع هولندا كبوابة إلى أوربا عن طريق نقل البضائع التي تصل إلى ميناء روتردام وبعد ذلك نقل البضائع بطريقة سريعة إلى بقية أوربا، وهو أمر مهم جدا للمنافسة حسبما ترى الوزيرة.

ويعد اختبار نقل هيبيرلوب الخطوة الأولى نحو تطوير نظام النقل في هولندا، ومن ثمّ النقل الأوربي.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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