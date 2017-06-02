"الوزيعة".. عادة أمازيغية جزائرية تعود في رمضان

سجلت عادة "الوزيعة"، التي تجسد التكافل الاجتماعي، عودة قوية مع حلول شهر رمضان بمحافظات يقطنها أمازيغ الجزائر خاصة منطقة القبائل شرق العاصمة.

وتعتبر "الوزيعة" أو "ثيمشراط" (وفق الأمازيغية)، تقليداً اجتماعياً تشتهر به منطقة القبائل الكبرى والصغرى التي تضم محافظات شرق العاصمة الجزائر، وبينها "تيزي وزو"، "بجاية"، "سطيف"، "برج بوعريريج"، منطقة الأوراس بشرق البلاد، و"بني منيزاب" بالجنوب.

وتنظم "الوزيعة" في الأعياد الدينية مثل "عيد الفطر"، "عاشوراء" (العاشر من محرم)، "المولد النبوي الشريف"، "شهر رمضان" وأحيانا في رأس السنة الأمازيغية، التي تصادف 12 يناير/ كانون الثاني من كل عام، وغيرها من المناسبات الدينية والوطنية.

ومع حلول شهر رمضان هذه السنة عادت "الوزيعة" إلى الواجهة بعدة مناطق، كما تنقل وسائل إعلام محلية يومياً، من أجل إعانة الفقراء ومحدودي الدخل على تحمل نفقات هذا الشهر.

العادة يقوم خلالها أعيان وكبار المنطقة بجمع مبلغ من المال، بمشاركة الجميع من خلال مساهمة تكون محددة مسبقاً لكل عائلة، ليتم شراء بقرة أو ثور أو أكثر (سعر الواحدة ألف دولار في المتوسط)، ويتم نحرها وتوزيع لحومها على كل الأسر بالتساوي، مع تخصيص حصص إضافية للعائلات الفقيرة التي لم تتمكن من المساهمة بالمال.

وتبدأ العملية بتسجيل الراغبين في الاشتراك، وهم عادة كل عائلات القرية، وبحسب القائمة يحدد عدد الرؤوس التي يتعين نحرها وقيمة اشتراك كل عائلة، وكلما زاد العدد كانت القيمة أقل.

وبعد جمع المال من المشتركين، تتوجه مجموعة خبراء بشؤون الماشية إلى السوق لشراء الثيران أو الأبقار، ويجتمع السكان في انتظار عودتهم في أجواء احتفالية بهيجة يشارك فيها الصغار والكبار على السواء.

كما تتم عملية النحر في احتفالية تحضرها نساء القرية، وبمشاركة جمع كبير من السكان، ليجلس بعدها الجميع في حلقة واسعة يجري وسطها توزيع اللحوم.

وتوضع قطع اللحم واحدة واحدة ومصطفة بدقّة، حتى تشكل أكواماً بعدد العائلات المعنية، كما يمكن للعائلات كثيرة العدد مضاعفة حصصها بمضاعفة الاشتراك.

يقول "العربي غزالي"، أربعيني ويقطن بمحافظة تيزي وزو، إنّ "الوزيعة" ترمز إلى الثقافة الجزائرية الأمازيغية، وتقليد له طعم خاص يجعله يشعر بالمحبة والإخاء مع أفراد قريته.

ويضيف "أعمل خارج محافظة (تيزي وزو)، التي أسكن فيها، لكن أحرص دائماً على حضور (الوزيعة)، التي يقيمها أهل قريتي في مناسبات مثل عاشوراء، المولد النبوي الشريف"، ورمضان".

ويشير العربي إلى أنّ ثمة أمور تغيرت بهذا الخصوص نتيجة تغير عقليات الناس وذهنياتهم، لذلك يخشى أن تندثر تلك العادة يوماً ماً.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تراجع تلك العادة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، قبل أن تعود هذا العام بقوة، مع ارتفاع الأسعار، والحاجة إلى التلاحم الاجتماعي.

ودعا أهل قريته والفاعلين في مجال التراث إلى "حماية هذه الوليمة من الضياع والحفاظ على عادات وتقاليد منطقة القبائل المتنوعة".

تقليد للحافظ على تماسك المجتمع

ويقول "هلال يحي"، المتخصص في التاريخ والتراث الجزائري،: "الوزيعة" تقليد عريق وعادة حميدة متوارثة أباً عن جدِ في محافظته البويرة (شرق الجزائر) وكافة منطقة القبائل.

ويشير إلى أن "الوزيعة" تنتشر في منطقته (البويرة) بصورة كبيرة، وهدفها لمّ شمل أهالي القرى والسكان بصفة عامة تحت مظلة الأخوة والوحدة.