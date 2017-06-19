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شاهد: نعل الرسول وقميصه في معرض بلبنان

19/6/2017

وسط أجواء روحانية لشهر رمضان الكريم، يفتح معرض "الآثار النبوية وصورها" أبوابه أمام الزائرين في مدينة طرابلس بشمال لبنان.

ويضم المعرض مقتنيات من بينها بضع شعيرات من الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى نعله وقميصه ومجموعة كبيرة من الصور للآثار النبوية وآثار الصحابة والحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرم القدسي الشريف.

ويتيح المعرض للزائر جولة بين الآثار والمقتنيات النبوية النادرة المحفوظة أصلا في مساجد ومتاحف المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان وباكستان والهند وأفغانستان وتعود لمئات السنين.

ينقسم المعرض إلى عدة أجنحة تضم صورا لحجيج البيت الحرام إضافة إلى البردة النبوية الشريفة التي أهداها الرسول لصحابي يمني فضلا عن شعرات للرسول وقميصه وكسوته ونعله أهداها السلطان عبد الحميد إلى أهالي طرابلس عند زيارته لها.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزائرين بعد صلاة التراويح وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وتتخلل المعرض أمسيات دينية لفرق إنشاد صوفية لبنانية وعربية.

المصدر : رويترز
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