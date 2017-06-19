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العثور على لوحة فسيفساء عمرها 1600 عام في تركيا

19/6/2017

عُثر في ولاية "أدي يامان" جنوب شرقي تركيا على لوحة فسيفساء يبلغ عمرها 1600 عام.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها وكالة "الأناضول" فإن اثنين من المزارعين، عثرا خلال عملهما في الحقل في قرية "تشاكماك" التابعة لمنطقة "غولباشي" بالولاية، على لوحة فسيفساء تعود للعصر الروماني.

وأبلغ المزارعان الشرطة التي أبلغت بدورها الجهات المعنية، وتمكن الخبراء من استخراج اللوحة ومن ثم نُقلت إلى مديرية المتاحف في أديامان.

وقال علماء الآثار العاملون في المديرية إن الفحوصات أظهرت أن اللوحة تعود للقرن الرابع الميلادي.

وتظهر في اللوحة، التي استخدمت فيها عدة ألوان، غزلان وطيور ونباتات.

المصدر : الأناضول
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