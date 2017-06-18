مطبات هوائية تتسبب بإصابة 20 من ركاب طائرة

تسببت مطبات هوائية مرت بها طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين، الأحد، بإصابة 20 شخصًا، وذلك بعد اقترابها من مدينة كونمينج جنوب غربي الصين خلال قيامها برحلة دولية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 4 على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة على متن الرحلة MU744 القادمة من باريس، وذلك خلال استعدادها للهبوط بمطار كونمينج تشانجشوى الدولي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المصابين تعرضوا لكسور وجروح جراء سقوط الحقائب عليهم.

وأضافت الوكالة أن الطائرة هبطت بسلام بعد ساعة، وتم نقل من يحتاجون إلى مساعدة طبية إلى أحد المستشفيات، ولا توجد حالات حرجة بين المصابين.

يأتي هذا الحادث بعد أسبوع من اضطرار طائرة تابعة للشركة كانت متوجهة إلى شنغهاي للعودة إلى سيدني بعد تعرض أحد محركاتها لضرر بالغ بعد فترة قصيرة من إقلاعها.