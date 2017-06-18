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إغلاق مكتب MBC يتصدر تويتر في الكويت

مشهد من مسلسل "غرابيب سود" لأحد أعضاء تنظيم الدولة يحمل جواز سفر كويتي
مشهد من مسلسل "غرابيب سود" لأحد أعضاء تنظيم الدولة يحمل جواز سفر كويتي
18/6/2017

تصدر وسم (هاشتاج) "إغلاق مكتب mbc مطلب شعبي" موقع تويتر في الكويت، بعدما أظهر مسلسل غرابيب سود، الذي تذيعه فضائية "إم بي سي"، أحد أعضاء تنظيم الدولة وهو يحمل بيده جواز سفر كويتي.

وحتى 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00) بتوقيت غرينتش، الأحد، سجل الوسم أكثر من 124 ألف تغريدة.

ويقول القائمون على مسلسل "غرابيب سود" الذي تعرضه إم بي سي خلال شهر رمضان إنه يتسلل إلى داخل تنظيم الدولة ويرصد حياة أعضائه اليومية.

لكن المغردين في الكويت أبدوا استياءهم من المشهد التمثيلي، ووصفوه بأنه تشويه لسمعة الكويت.

وطالب نواب في  مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بضبط ما سموه "انفلاتًا وتعديًا للخطوط".

ومنذ عرض المسلسل، الذي توقف بثه الجمعة الماضية بعد 20 حلقة، واجه العديد من الانتقادات، حيث رأى كثيرون أنه يتعمد تشويه المسلمين السنة.

وفي هذا الاطار، قال النائب الكويتي محمد هايف المطيري (إسلامي)، إن ضعف الرقابة والحزم في وزارة الإعلام أتاح المجال لبث مقاطع مخلة في بعض القنوات. وطالب الوزير بـ "ضبط الانفلات".

‏من جانبه، قال النائب جمعان الحربش في تغريدة له "عرض وثيقة رسمية كويتية تحسن وجه الإرهابيين يجب ألا يمر على الحكومة مرور الكرام فهو جزء من حملة التشويه والتحريض".

بدوره وصف البرلماني وليد الطبطبائي (إسلامي) المسلسل أنه عمل على تشويه سمعة ‫الكويت عبر نشر صور مزعومة لجواز سفر كويتي.

وقال الطبطبائي في تغريدة له "على وزير الإعلام اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المسخرة من قناة تبث من ‫الكويت وسحب ترخيصها ووقف بثها"، مهددًا بأن "أي تراخٍ سيؤدي لمساءلة سياسية للوزير".

وبعد استجوابه منذ نحو 5 شهور استقال وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، وعين بدلًا عنه بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

المصدر : الأناضول
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