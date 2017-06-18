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منوعات|تركيا

أتراك ينصبون مقلاعا "بشريا" على ارتفاع 2300 متر

مقلاع بشري لعشاق المغامرة في أنطاليا التركية
مقلاع بشري لعشاق المغامرة في أنطاليا التركية
18/6/2017

من أعلى قمة جبل "تاهتالي" بولاية أنطاليا، نَصَبَ أتراك مقلاعًا ضخمًا علىى قمة أحد الجبال ذخيرته من البشر وليس الحجر، وذلك لجذب هواة تحدي المخاطر من السياح الزائرين لتركيا.

ويُوضع المغامر في كفة المقلاع، ليتم أرجحته صعودًا ونزولًا على حافة الجبل الشاهق.

ويتم الوصول إلى "المقلاع البشري" كما أسموه عبر "تلفريك" في قضاء كمر بولاية أنطاليا، حيث يتربع على قمة تطل على البحر المتوسط وتحيط به مناظر خلابة.

وقال مدير مشروع المقلاع البشري، جان قليج، إن قمة الجبل يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 2356 مترًا، ويبلغ ارتفاع المقلاع 18 مترًا.

وأشار إلى أنّ أغلب ضيوفهم من السياح الأوربيين والآسيويين لحبهم خوض المغامرات.

وأضاف "المواطنون الأتراك يخشون خوض تجربة المقلاع، العام الماضي قذفنا 4 آلاف شخص، وهدفنا العام الحالي تجاوز هذا الرقم".

المصدر : الأناضول
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