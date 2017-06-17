شاهد: مستشفى للطيور في نيويورك يقدم الغذاء والدواء

في نيويورك يمكن للطيور المصابة أن تجد رعاية طبية كاملة في مكان يقبع على الجانب الغربي لمانهاتن حيث يوجد مستشفى أقامه صندوق الطيور البرية وهي مجموعة غير ربحية.

ففي "غابة إسمنتية " مثل نيويورك، تتعرض الطيور لكثير من المخاطر، قد تبدأ بحالة سقوط من العش أو ضربة من قبل سيارة ولا تنتهي باصطدام على زجاج مبنى، ما يجعلها عرضة لخطر كامن عند كل زاوية كما يقول رعاة الطيور في هذه المنشأة التي تعنى بشؤونهم وتم تأسيسها عام 2005.

يقول أحد العاملين بالمشفى إنه وفور وصول "المريض" يقوم بعملية فحص كاملة له لمعرفة وتشخيص حالته، ويوضح أنه يبحث عن كل شيء مثل علامات تورم أو كدمات أو إذا كان هناك عظام مكسورة أو حالة جفاف، وكل ما هو خارج عن المألوف.

وفي زيارة قام بها مؤخرا مرفق طبي صغير، كان فريق من الموظفين والمتطوعين يعملون على تلبية احتياجات مئات الطيور، وتوفير الغذاء والدواء والرعاية والتنظيف لها.

ويوجد حاليا بالمشفى 350 طائرا، ويرتاده أكثر من 120 نوعا مختلفا، الأنواع الرئيسية منها وهو النوع الغالب في المنطقة وهي الحمام والعصافير إضافة إلى طيور البرية والدجاج البجع ومجموعات من البط.

يقوم بعض الزوار بإحضار الطيور التي يتم العثور عليها وهي مصابة في الطرق أو الأماكن ويمثل موسم هجرة الطيور موسما ازدحام في المستشفى حيث تتعرض الكثير من الطيور المهاجرة إلى إصابات أثناء رحلتها ويتلقى المستشفى حوالي 50 طائرا في اليوم الواحد ما يمثل ضغطا كبيرا عليه.

يقول أحد زبائن المستشفى إنه كثيرا ما يقوم بإحضار الطيور الصغيرة التي تقع من أعشاشها إلى المركز وبعد أن تبلغ أشدها يقوم بإطلاقها في الحديقة لتواصل مسيرتها.

صندوق الطيور البرية، الذي بدأ داخل منزل في عام 2005، هو المرفق الوحيد من نوعه في مدينة نيويورك، وافتتحت المجموعة، بتمويل من التبرعات، عيادة للمعالجة الفورية الطارئة الطيور في عام 2012 وتأمل في التوسع.