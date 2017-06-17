شاهد: أسد بحر ضخم يوقف المرور في الشارع

أظهر فيديو مصور "أسد بحر" ضخم في وسط شارع قريب من البحر في بلدة تومي الصغيرة في تشيلي أمس الأول (الخميس).

ويمكن مشاهدة السيارات وهي تبطئ السير قرب الحيوان الثديي الضخم الذي بدا بدوره مرتاحا لوجوده في المكان.

وقال رودريغو تورو، الذي صور اللقطات، إن الحيوانات تغامر أحيانا بمغادرة الشاطئ بحثا عن الطعام.

وأسد البحر الأمريكي الجنوبي هو واحد من ستة أنواع من أسد البحر التي تعيش حاليا في الأرض وموطنه الأصلي في تشيلي.

وتقع بلدة تومي على بعد 30 كيلومترا شمالي كونسيبسيون، وعلى بعد حوالي 500 كيلومتر جنوبي العاصمة سانتياغو.