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بالصور: مكتبة رئاسية لتغريدات ترمب

"مكتبة تويتر الرئاسية " في نيويورك
"مكتبة تويتر الرئاسية " في نيويورك
17/6/2017

فتحت "مكتبة تويتر الرئاسية" أبوابها في نيويورك الجمعة على بعد بضع بنايات عن أبراج ترمب الشهيرة المملوكة لرجل الأعمال الذي تحول إلى عالم السياسة.

وبذلك حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مكتبة كما يفعل كل الرؤساء الأمريكيين لتخليد فترة وجودهم في الحكم، لكن مكتبة ترمب مختصرة لا تشمل سوى تغريداته على تويتر.

جاءت فكرة المكتبة من برنامج تلفزيوني أمريكي ساخر هو (ذا ديلي شو) الذي يعرض مقتطفات من أشهر تغريدات ترمب على تويتر.

والرئيس الجمهوري مستخدم نشط لتويتر ويعبر من خلاله عن أفكاره بشأن عدد من القضايا السياسية وغير السياسية وللهجوم على معارضيه من المشاهير والساسة.

وقال تريفور نوح مقدم برنامج (ديلي شو) إن المكتبة التي تفتح أبوابها للجمهور حتى الأحد دون رسوم للدخول استهدفت جمع "بعض أعظم الأفكار التي تم التعبير عنها على الإطلاق في 140 حرفا أو أقل".

وأضاف نوح، الذي سخر مثل مقدمين آخرين لبرامج مسائية من ترمب خلال الأشهر الخمسة التي قضاها حتى الآن في الرئاسة "ما فعلناه هنا اليوم هو جمع لأفضل التغريدات .. تغريدات منتقاة.. اللحظات التي تختصر وتكثف ما يعنيه الرئيس" على موقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تصنيف تغريدات ترمب في فئات من بينها "نقد بناء" و"حذفت لكنها لا تنسى" و"الأفضل دائما". 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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