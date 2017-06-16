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منوعات|كندا

مسلمات يقاضين شركة طردتهن بسبب الحجاب في كندا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
16/6/2017

تقدمت ثلاث عاملات مسلمات بشكوى قضائية ضد شركة، جنوبي كندا، لانتهاكها حقوق الإنسان بعد طردهن من العمل بسبب الحجاب.

وفي تصريح لهيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) قالت أمينة رشيد، إنها واثنتين من زميلاتها طُردن من العمل في منشأة "هاسكي" للطاقة في مدينة ليودمنستر (جنوب)، علاوة على تعرضهن للمضايقات من العاملين في الشركة.

وأضافت رشيد أن اثنين من العاملين أبلغاها بأن هناك أشخاص غير مرتاحين لوجودها معهم، بسبب الحجاب، وأن عليها أن "تنزعه".

وأوضحت الفتاة أنها بدورها روت ما حدث معها للإدارة التي وظفتها في الشركة لتقوم بأعمال الصيانة، إلا أنه لم يستمع أحد لشكواها، في الوقت الذي استمرت فيه تلك المضايقات.

وبعد أيام تعرضت الفتاتان الأخريان لنفس المضايقات وتقدمن بشكوى للإدارة، مطلع الشهر الجاري، ليتم طرد الفتيات الثلاثة من العمل في نفس اليوم، بحسب الإذاعة ذاتها.

وأعربت الفتاة عن صدمتها مما حصل، وقالت للإذاعة "أنا مصدومة لأنه عادة في مواقف مثل هذه، يتم طرد الشخص المعتدي، وليس الضحية".

والثلاثاء الماضي، تقدمت الفتيات الثلاثة بشكوى ضد الشركة لدى لجنة حقوق الإنسان في مقاطعة ألبرتا.

وعقب إبلاغها في القضية قال المتحدث باسم شركة "هاسكي" إن الشركة فتحت تحقيقًا في الحادثة وستتخذ جميع الإجراءات التي تتماشى مع سياساتها.

المصدر : الأناضول
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