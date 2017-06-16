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شاهد: نشطاء مصريون يتداولون أغنية قديمة عن "تيران"

16/6/2017

تداول نشطاء مصريون أغنية قديمة للفنان الشهير محرم فؤاد يغني فيها لمضايق تيران، فيما اعتبره النشطاء دليلا على ارتباط المصريين الشديد بالجزر التي تنازلت عنها مصر للسعودية.

وقال نشطاء إن الأغنية سجلت قبيل العدوان الإسرائيلي على مصر ودول عربية في 5 من يونيو/حزيران 1967.

وأشاروا إلى أن الأغنية من تأليف محمود سلامة، وتلحين ليلى حسين الصياد.

ويأتي تداول الأغنية بينما تشهد العديد من المحافظات المصرية احتجاجات على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تخلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.

وأقر البرلمان المصري الاتفاقية يوم الأربعاء، رغم حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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