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شاهد: علماء في مهمة لمحاكاة الحياة على المريخ

16/6/2017

قالت جامعة هاواي إن ستة علماء قطعوا منتصف المدة في مهمة مدتها ثمانية أشهر في قبة فوق بركان بعيد في هاواي حيث يعيشون في عزلة لمحاكاة حياة رواد الفضاء في حالة السفر إلى المريخ.

وتهدف الدراسة لمساعدة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على فهم أفضل لسلوك الإنسان وأدائه خلال مهام فضاء طويلة في الوقت الذي تستكشف فيه وكالة الفضاء الأمريكية خططا لإرسال مهام فضائية مأهولة إلى الكوكب الأحمر.

وأعضاء الفريق هم أنسلي برنارد وجيمس بيفنغتون (قائد الفريق) وجوشوا إيرليتش ولورا لارك وصامويل بايل وبريان راموس.

والبروفيسور كيم بينستيد الأستاذ في جامعة هاواي في مانوا هو المحقق الرئيسي للمهمة.

المصدر : رويترز
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