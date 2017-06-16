شاهد: علماء في مهمة لمحاكاة الحياة على المريخ

قالت جامعة هاواي إن ستة علماء قطعوا منتصف المدة في مهمة مدتها ثمانية أشهر في قبة فوق بركان بعيد في هاواي حيث يعيشون في عزلة لمحاكاة حياة رواد الفضاء في حالة السفر إلى المريخ.

وتهدف الدراسة لمساعدة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على فهم أفضل لسلوك الإنسان وأدائه خلال مهام فضاء طويلة في الوقت الذي تستكشف فيه وكالة الفضاء الأمريكية خططا لإرسال مهام فضائية مأهولة إلى الكوكب الأحمر.

وأعضاء الفريق هم أنسلي برنارد وجيمس بيفنغتون (قائد الفريق) وجوشوا إيرليتش ولورا لارك وصامويل بايل وبريان راموس.

والبروفيسور كيم بينستيد الأستاذ في جامعة هاواي في مانوا هو المحقق الرئيسي للمهمة.