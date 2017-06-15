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كيميائي يحارب التدخين بـ"خريطة" لأضراره على الحمض النووي

عالم الكيمياء التركي, عزيز سنجار
عالم الكيمياء التركي, عزيز سنجار
15/6/2017

ترأَّس العالم التركي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، عزيز سنجار، فريقًا علميًا مختصًا، لرسم خريطة عالية الدقة، تسرد أضرار التدخين على الحمض النووي "الريبي".

ويظهر في الخريطة، التي اكتُشفت في مختبرات جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، مراحل إلحاق التدخين الضرر بحمض النووي الريبي، وكيفية تخريبه.

وقال سنجار، في تصريح له عن البحث، إنّ الهدف الأساسي منه، هو إظهار مدى خطورة التدخين على جسم الإنسان.

وأضاف سنجار "أردنا رسم خريطة أضرار التدخين على الحمض النووي الريبي بدقة عالية، لمساعدة الأطباء والمختصين ودفعهم لإيجاد الجرعة المناسبة لمعالجة الأجزاء المتضررة".

وأشار سنجار إلى أنّ الخريطة تساعد في معرفة كيفية ظهور مرض السرطان، وأسباب مقاومة أجسام بعض الأشخاص للمرض واستسلام البعض الآخر له، إضافة إلى كيفية الوقاية من هذا المرض.

وفاز عالم الكيمياء التركي، عزيز سنجار، بجائزة نوبل للكيمياء بالاشتراك مع اثنين آخرين عام 2015.

المصدر : الأناضول
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