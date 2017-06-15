فيسبوك تضيف خيار جمع الأموال في أمريكا

قالت شركة فيسبوك إنها ستسمح لمستخدميها في الولايات المتحدة بجمع الأموال أو التبرع بها من خلال خاصية "التحقق من السلامة".

وأوضحت الشركة أنها ستسمح بهذا الأمر من أجل تيسير حصول الناس في مناطق الكوارث الطبيعية أو الهجمات على المساعدة.

وتسمح خاصية "التحقق من السلامة" التي أطلقتها فيسبوك عام 2014 بأن يبلغ المستخدمون أصدقاءهم بأنهم في أمان. واستخدمت الخاصية للمرة الأولى العام الماضي في الولايات المتحدة عندما قتل مسلح 49 شخصا بملهى ليلي بأورلاندو في ولاية فلوريدا.

وقالت فيسبوك إن أداة جمع الأموال سيتم تفعيلها في غضون الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة.

وكانت فيسبوك، التي يبلغ عدد مستخدميها نحو 1.94 مليار شخص، فعلت الخاصية في عدة هجمات وحوادث كان أخرها حريق المبنى السكني في لندن والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

كما فعلت هذه الخاصية هذا الشهر بعد وقوع هجمات جسر لندن.