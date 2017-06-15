البث الحي
منوعات

فيسبوك تضيف خيار جمع الأموال في أمريكا

15/6/2017

قالت شركة فيسبوك إنها ستسمح لمستخدميها في الولايات المتحدة بجمع الأموال أو التبرع بها من خلال خاصية "التحقق من السلامة".

وأوضحت الشركة أنها ستسمح بهذا الأمر من أجل تيسير حصول الناس في مناطق الكوارث الطبيعية أو الهجمات على المساعدة.

وتسمح خاصية "التحقق من السلامة" التي أطلقتها فيسبوك عام 2014 بأن يبلغ المستخدمون أصدقاءهم بأنهم في أمان. واستخدمت الخاصية للمرة الأولى العام الماضي في الولايات المتحدة عندما قتل مسلح 49 شخصا بملهى ليلي بأورلاندو في ولاية فلوريدا.

وقالت فيسبوك إن أداة جمع الأموال سيتم تفعيلها في غضون الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة.

وكانت فيسبوك، التي يبلغ عدد مستخدميها نحو 1.94 مليار شخص، فعلت الخاصية في عدة هجمات وحوادث كان أخرها حريق المبنى السكني في لندن والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

كما فعلت هذه الخاصية هذا الشهر بعد وقوع هجمات جسر لندن.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)