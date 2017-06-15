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شاهد: موناليزا عصرية على جدار بناية ضخمة في باريس

15/6/2017

انتهى فنان إسباني من وضع اللمسات الأخيرة على تناول حديث للوحة الموناليزا الشهيرة على جدار إحدى البنايات الشاهقة في العاصمة الإسبانية باريس.

وأشتهر الفنان أوكودا برسم اللوحات الجدارية الضخمة. ويبلغ ارتفاع جدارية الموناليزا 50 مترا، بينما يبلغ عرضها 15 مترا.

واستغرق رسم اللوحة الضخمة نحو ثلاثة أيام.

وقال أوكودا إنه فضل تقديم رسم معاصر يعبر عن الحياة الحديثة بدلا من تقديم نسخ للوحة الأصلية القديمة.

وتوجد لوحة الموناليزا، التي تعرف أيضا بالجيوكندا، في متحف اللوفر في باريس. ويعتقد أن الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي قام برسمها ما بين عامي 1503 و1506.

المصدر : رويترز
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