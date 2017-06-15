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شاهد: مقطع طريف لمعتمرين فلبينيين يدعون حول الكعبة

فلبينيون حول الكعبة
فلبينيون حول الكعبة
15/6/2017

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات طريفة لمجموعة من المعتمرين الفلبينيين وهم يدعون أثناء طوافهم حول الكعبة بالحرم المكي.

وظهر مجموعة من الزوار الفلبينيين يؤدون مناسك العمرة ويطوفون حول الكعبة، بينما يبدأ أحد المسنين بينهم بالدعاء بطريقة طريفة، بينما البقية يرددون وراءه أذكار الطواف بالألحان الفلبينية التقليدية المعروفة.

وجذبت طريقة الدعاء بهذا الشكل أحد الأشخاص العرب، فشاركهم الدعاء والطواف مرددًا وراء كبيرهم أدعيته التي قيلت جميعها باللغة العربية، وقام الرجل بالتقاط المقطع الذي حظي بانتشار واسع على الإنترنت.

وكان دعاء المعتمر الفلبيني المسن "اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات،  اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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