شاهد: متطوعون بإندونيسيا يوصلون الإفطار "ديلفري"

أطلق متطوعون في إندونيسيا مبادرة خيرية لإعداد وجبات الطعام وتوزيعها على الصائمين الفقراء في مناطقهم.

وفي مساء كل يوم من أيام شهر رمضان تجوب شاحنة مملوءة بالطعام أنحاء مقاطعة بانتين الإندونيسية من أجل تسليم مئات الوجبات المطبوخة الطازجة على الصائمين.

وقال واكيماني، أحد الطهاة المشاركين في المبادرة: "يتولى متخصصون القيام بهذا العمل بالكامل، بدءا من الاستعدادات، وتخزين المكونات والتنفيذ. نحن نشكل فريقا قويا.. نختار أفضل المواد.. ونعمل بأسرع ما يمكن بالأدوات المتاحة لدينا. وقد أعدت هذه الشاحنة الغذائية ألف عبوة في أربع ساعات".

وتسافر الشاحنة إلى الأحياء الأكثر فقرا التي يجد الكثيرون فيها صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وتقول متطوعة تدعى منايا: "إنها مساعدة كبيرة للناس في المنطقة الذين لا يزالون محرومين".

وقبل غروب الشمس مباشرة أي قبل موعد الإفطار يقف الناس في صفوف حول الشاحنة ويستعد المتطوعون لتسليم الطعام.

وقال إندان، وهو قروي محلي وأحد المستفيدين من المبادرة: "يبدو أن هناك صناعة هنا وهناك مصنع لكن المنطقة لا تزال تفتقر إلى الموارد. ومواد الإغاثة مثل المياه النظيفة والمساعدات للفقراء لا تزال غير كافية".

وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان وتعد أيضا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، لكنها تشهد سوء توزيع للثروة؛ حيث تقول منظمة أوكسفام الخيرية إن واحدا بالمائة فقط من السكان يسيطرون على أكثر من نصف ثروة البلاد.