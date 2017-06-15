البث الحي
منوعات

شاهد: متطوعون بإندونيسيا يوصلون الإفطار "ديلفري"

15/6/2017

أطلق متطوعون في إندونيسيا مبادرة خيرية لإعداد وجبات الطعام وتوزيعها على الصائمين الفقراء في مناطقهم.

وفي مساء كل يوم من أيام شهر رمضان تجوب شاحنة مملوءة بالطعام أنحاء مقاطعة بانتين الإندونيسية من أجل تسليم مئات الوجبات المطبوخة الطازجة على الصائمين.

وقال واكيماني، أحد الطهاة المشاركين في المبادرة: "يتولى متخصصون القيام بهذا العمل بالكامل، بدءا من الاستعدادات، وتخزين المكونات والتنفيذ. نحن نشكل فريقا قويا.. نختار أفضل المواد.. ونعمل بأسرع ما يمكن بالأدوات المتاحة لدينا. وقد أعدت هذه الشاحنة الغذائية ألف عبوة في أربع ساعات".

وتسافر الشاحنة إلى الأحياء الأكثر فقرا التي يجد الكثيرون فيها صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وتقول متطوعة تدعى منايا: "إنها مساعدة كبيرة للناس في المنطقة الذين لا يزالون محرومين".

وقبل غروب الشمس مباشرة أي قبل موعد الإفطار يقف الناس في صفوف حول الشاحنة ويستعد المتطوعون لتسليم الطعام.

وقال إندان، وهو قروي محلي وأحد المستفيدين من المبادرة: "يبدو أن هناك صناعة هنا وهناك مصنع لكن المنطقة لا تزال تفتقر إلى الموارد. ومواد الإغاثة مثل المياه النظيفة والمساعدات للفقراء لا تزال غير كافية".

وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان وتعد أيضا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، لكنها تشهد سوء توزيع للثروة؛ حيث تقول منظمة أوكسفام الخيرية إن واحدا بالمائة فقط من السكان يسيطرون على أكثر من نصف ثروة البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)