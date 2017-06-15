شاهد: الصين تطلق أول تلسكوب فضائي يعمل بالأشعة السينية

أطلقت الصين فجر الخميس، أول تلسكوب فضائي يعمل بالأشعة السينية، المعروف بالتلكسوب الفضائي الثابت، والذي أطلق عليه اسم "إنسايت".

وتتلخص مهمة التلسكوب في مراقبة ومسح أشعة غاما وفهم تطور الثقوب السوداء والحقول المغناطيسية القوية والداخلية للنجوم النيترونية النابضة.

وجرت عملية إطلاق التلسكوب الذي سيستخدم أيضاً لدراسة القوانين الفيزيائية ضمن المجالات المغناطيسية شديدة الصعوبة، على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-4 بي" من مركز جيوتشيوان في صحراء "غوبي" شمال غربي البلاد.

ويستقر التلسكوب الجديد البالغ وزنه 2.5 طناً، داخل المجال الفضائي، على بُعد 550 كيلومترًا عن سطح الأرض.

وسيدرس العلماء الصينيون من خلال التلسكوب أيضًا كيفية استخدام النجوم النابضة في ملاحة المركبات الفضائية، والبحث عن انفجارات أشعة غاما المشابهة لموجات الجاذبية.

ومن المتوقع أن يدفع هذا التلسكوب التنمية الفلكية الفضائية ويحسن تكنولوجيا الكشف عن الأشعة السينية للصين.