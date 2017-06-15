شاهد: اعتقال باكستاني تجول بأسد في الشارع

قالت الشرطة الباكستانية إنها اعتقلت شخصا تجول في شوارع كراتشي وهو يضع أسدا في صندوق شاحنة صغيرة.

وانتشرت لقطات تسجل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والاحتفاظ بالحيوانات البرية أمر معتاد في باكستان حيث يدير رجال أعمال أثرياء حدائق حيوان خاصة وأحيانا يعرضون الحيوانات التي يمتلكونها أمام الجمهور.

ويظهر الفيديو أسد مقيد بسلسلة في صندوق الشاحنة بينما يتابعه المارة في الطريق، وقالت الشرطة "إنه كان يتجول قرب سوق مما يمثل تهديدا للحياة والممتلكات العامة".

وأوضح مسؤول في الشرطة أن الشخص هو رجل أعمال لديه رخصة إدارة حديقة حيوان خاصة ويربي أشبالا لكن غير مسموح له باصطحابها في شوارع المدينة.

ونقلت الشرطة عنه أنه كان عائدا بصحبة الأسد إلى منزله بعد زيارة لطبيب بيطري.