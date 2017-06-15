باحثون: نقص فيتامين (أ) يزيد خطر الإصابة بـ"السكري"

خلصت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة لوند بالسويد إلى أن نقص فيتامين (أ) بالجسم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري .

واكتشف الباحثون أن هناك كميات كبيرة من مستقبلات فيتامين (أ) على سطح خلايا "بيتا" في البنكرياس التي تفرز الأنسولين وأن هذه المستقبلات تدعى "GPRC5C".

وأشارت الدراسة إلى أنه عند منع هذه المستقبلات تنخفض القدرة على إفراز الأنسولين بنسبة 30% كما أن نقص فيتامين (أ) الموجود في الكبد وزيوت السمك ومختلف الفواكه والخضروات يؤدي إلى انخفاض في قدرة خلايا "بيتا" على درء الالتهابات.

بينما يتسبب النقص الكامل لفيتامين (أ) بالجسم في وفاة خلايا "بيتا" وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة مرتفعة.