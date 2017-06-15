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إناث "الأيائل" تعرف كيف تتجنب الصيادين

باحثون كنديون بقولون إن إناث الأيائل تتعلم كيف تتجنب الصيادين
باحثون كنديون بقولون إن إناث الأيائل تتعلم كيف تتجنب الصيادين
15/6/2017

ذكر باحثون من كندا أن إناث الأيائل تتعلم مع تقدم سنها كيف تتجنب الصيادين بشكل يجعلها صعبة المنال عمليًا بالنسبة للصيادين عندما تبلغ سن 9 أو عشر سنوات.

ونشر الباحثون تحت إشراف عالم الأحياء، هينريك تورفيل، دراستهم بهذا الشأن، الخميس، في مجلة "بلوس ون" المتخصصة.

وحسب الدراسة فإن الأيائل الأكبر سنًا تتبع في ذلك طرقًا مختلفة لتجنب التعرض لإطلاق نار من قبل الصيادين حيث تقلل حركتها وتخفض بذلك احتمال المقابلة الخطيرة مع الصيادين.

كما تخفي الحيوانات المحنكة نفسها في مناطق صعبة الرؤية وذلك عندما تقترب من الطرق خاصة في ساعات الصباح ووقت المغرب.

بل إن الباحثين اكتشفوا أن للحيوانات رد فعل على شكل تسلح الصيادين حيث تفضل الاختباء في مناطق وعرة التضاريس عندما يتبين لها أن الصياد يحمل قوسًا.

ورجح تورفيل وزملاؤه أن الأيائل تعلم أن الصياد الذي يستخدم القوس يحتاج للاقتراب من طريدته.

زود الباحثون في سبيل الدراسة 49 أنثى أيائل في سن 1 إلى 18 سنة في مقاطعة ألبرتا الكندية و إقليم كولومبيا البريطاني بأجهزة تتبع وراقبوا هذه الحيوانات في فترة تراوحت بين عامين وخمسة أعوام.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الحيوانات تعيش في مجموعات ويمكن أن يصل عمرها لأكثر من 20 عامًا وهو عمر يسمح لها بتعلم الكثير، وحيث إن الصيادين يفضلون صيد ذكور الأيائل فإن باستطاعة إناثها التعلم من الأخطاء القاتلة لأقرانها الذكور.

والأيل هو حيوان يشبه الغزال، وهو الوحيد الذي له عظام على رأسه تسمى القرون المتساقطة تختلف هذه القرون عن القرون الدائمة التي تتكون من طبقات صلبة قوية من الجلد ذات لُب عَظمي.

والأيل من أكثر الثدييات الأرضية الكبيرة انتشاراً، كما أنه مشهور بقدرته على العدو، ويوجد منه أكثر من 60 نوعاً.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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