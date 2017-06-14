البث الحي
منوعات|فرنسا

شاهد: لحظة تحطم طائرة قديمة في عرض جوي

سقوط طائرة من الحرب العالمية الثانية أثناء عرض جوي شمال فرنسا
سقوط طائرة من الحرب العالمية الثانية أثناء عرض جوي شمال فرنسا
14/6/2017

نشر مطار لونغويون فيليت "شمال فرنسا" عبر صفحته على يوتيوب، لقطات صادمة ترصد لحظة تحطم طائرة من الحرب العالمية الثانية أثناء عرض جوي أمام المتفرجين.

وكانت الطائرة النفاثة تستعد للإقلاع خلال العرض عندما اصطدمت المروحية بالأرض نتيجة خلل ما، ثم انقلبت الطائرة رأسًا على عقب وغطى الغبار والحطام المكان كله قرب مدينة فردان الفرنسية، ما أصاب المتفرجين بالرعب، وهرع الجميع لمساعدة الطيار.

وظهر مجموعة من المتفرجين ورجال الإنقاذ يهرعون لمكان الحادث لمساعدة الطيار ورفع الطائرة من فوقه، سحبه من قمرة القيادة.

وذكرت تقارير محلية، أن الطيار خرج مصابا وتم نقله على الفور إلى المستشفى، بينما أصيبت إحدى الشابات جراء شظايا تحطم الطائرة.

وحصدت اللقطات المروعة نحو نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر