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شاهد: طيار فرنسي يعبر القنال الإنجليزي بسيارة طائرة

14/6/2017

عبر طيار فرنسي القنال الإنجليزي (الأربعاء) في سيارة طائرة يبدو جزء منها مثل العربات التي تجرها الدواب والجزء الآخر شراعيا.

وتحت سماء صافية انطلق برونو فيزولي بمركبته الطائرة على مدرج مهجور من أيام الحرب قرب كاليه وكان يتحرك بشكل متعرج إلى أن ارتفع ببطء.

وقال فيزولي لتلفزيون رويترز وهو يفحص المركبة قبل الإقلاع "يمكنني القول إن أكبر مخاطرة، هو تعطل المحرك، عادة يهبط المرء على الأرض لكن في هذه الحالة سنضطر للهبوط في البحر".

وهبط فيزولي بسلام على بعد 59 كيلومترا قرب ميناء دوفر الإنجليزي.

والسيارة التي تحمل اسم "بيجاسوس" تيمنا بالحصان المجنح في الأساطير اليونانية هي من ابتكار جيروم دوفي وهو رجل أعمال استلهم رحلات طيارين قدماء مثل البرازيلي ألبرتو سانتو دومونت والفرنسي لوي بليريوت الذي كان أول من حلق عبر القنال الإنجليزي في 1909.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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