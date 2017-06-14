شاهد: جماعة يمينية في الهند تحتفل بعيد ميلاد ترمب

احتفلت جماعة يمينية في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واصفة إياه بأنه "منقذ البشرية" الذي بإمكانه القضاء على الفكر المتشدد.

وبلغ ترمب اليوم 71 عاما واحتفل نحو 20 عضوا في جماعة تدعى "هندو سينا" (الجيش الهندوسي) بذلك بتقطيع كعكة كبيرة وإطعامها لمُلصق عليه صورة ترمب وهم يغنون "عيد ميلاد سعيد يا دونالد ترمب".

وقال زعيم الجماعة فيشنو جوبتا إن ترمب هو الشخص الوحيد في العالم الذي بإمكانه إرساء السلام والقضاء على المتشددين في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وناشطو هذه الجماعة اليمينية معروفون بتنفيذ أنشطة غريبة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أول محادثات له مع الرئيس الأمريكي في واشنطن العاصمة يوم 26 يونيو حزيران المقبل.