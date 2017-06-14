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سجن والدين لوفاة رضيعهما بسوء التغذية

محكمة بلجيكية أصدرت حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على والدين توفي رضيعهما
محكمة بلجيكية أصدرت حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على والدين توفي رضيعهما
14/6/2017

أصدرت محكمة بلجيكية (الأربعاء) حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على والدين توفي رضيعهما في يونيو حزيران 2014 لإصابته بسوء التغذية.

وقالت قاضية المحكمة إن الرضيع لوكاس توفي وعمره سبعة أشهر عندما كان وزنه 4.3 كيلوغرامات بزيادة نحو كيلوغرام واحد بالكاد على وزنه عند مولده.

وأضافت أن الرضيع الراحل لم يكن بجسمه سوى قليل من الدهون التي لم يكن لها وجود حول أعضائه.

وذكرت تقارير إعلامية بلجيكية أنه على الرغم من أن حالة لوكاس لم تُشخص على أنها عدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة مرضية تتميز بعدم القدرة على هضم اللاكتوز، فإن والديه اشتبها في أنه يعاني من هذا المرض وأطعماه حليبا نباتيا مختلفا مصنوعا من حبوب مثل الأرز وحبوب الكينوا والحنطة السوداء.

وفي اليوم الذي توفي فيه ساءت حالته سريعا ونقله والداه لطبيب.

ولاقى الرضيع حتفه عندما نُقل لغرفة في مستشفى للطوارئ.

وقالت محامية الدفاع كارين فان ميرفين إن الوالدين لم يدركا أبدا أن صحة طفلهما متدهورة للغاية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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