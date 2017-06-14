دراسة: الأسبرين مرتبط بزيادة خطر النزيف الحاد لدى كبار السن

أفادت دراسة أجريت على مدى عشر سنوات أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر ويتناولون الأسبرين يوميا لتجنب الأزمات القلبية يواجهون خطر النزيف الحاد أو حتى المميت.

وجاء بالدراسة التي أجريت على مدى عشر سنوات، إنه يتعين على هؤلاء الأشخاص والذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر ويتناولون الأسبرين أن يتناولوا عقاقير الحموضة المعوية للحد من الخطر.

وأوضحت دراسات سابقة أن ما بين 40 % و60 % ممن هم فوق الخامسة والسبعين في أوربا والولايات المتحدة يتناولون الأسبرين يوميا؛ لكن تأثير الاستخدام على المدى الطويل في الأشخاص الأكبر عمرا ما زال غير واضح حتى الآن لأن معظم التجارب السريرية تشمل المرضى دون الخامسة والسبعين.

لكن الدراسة التي نشرت الأربعاء انقسمت بالتساوي بين المرضى فوق الخامسة والسبعين والمرضى الأصغر سنا إذ فحصت في المجمل 3 آلاف و166 بريطانيًا تعرضوا لأزمات قلبية أو جلطات ويتناولون أدوية لمنع التجلط للحيلولة دون تكرارها.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن المرضى الأكبر سنا يجب أن يكفوا عن تناول الأسبرين بل ينصحون باستخدام أوسع لعقاقير الحموضة المعوية التي تسمى مثبطات مضخة البروتون مثل "أوميبرازول " التي يمكن أن تقلص خطر نزيف الجهاز الهضمي العلوي بما بين 70 و90 %.

وفي حين أن الأسبرين الذي تم اكتشافه في معامل شركة باير باي في 1897 ومتاح الآن على نطاق واسع في الصيدليات يٌعد بوجه عام غير ضارّ فإن النزيف يعتبر منذ فترة طويلة خطرا قائما.

وقال بيتر روثويل أحد المشاركين في الدراسة إن تناول عقاقير مضادة للصفائح الدموية مثل الأسبرين منع عودة خمس الأزمات القلبية والجلطات؛ لكنه أدى أيضا إلى حدوث نحو ثلاثة آلاف حالة وفاة سنويا في بريطانيا وحدها بسبب النزيف.

وكان أغلب هؤلاء الأشخاص ممن هم فوق سن الخامسة والسبعين.