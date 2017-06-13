ممثلون يهددون بمقاطعة شركة طيران وبنك بسبب ترمب ويوليوس قيصر

هدد أدباء بمقاطعة شركة دلتا "أيرلاينز" للطيران و"بنك أوف أمريكا " بعد سحب رعايتهما لعرض في نيويورك لمسرحية (يوليوس قيصر) تصوره على أنه دونالد ترمب.

وتصور مسرحية (يوليوس قيصر) -وهي للكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير- الزعيم الروماني الذي اغتيل على أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأوقفت الشركتان الأحد دعمها للمسرحية التي تنتجها مؤسسة (بابلك ثيتر ) التي لا تهدف للربح، وجاءت الخطوة بعد ساعات من تغريدة لدونالد ترمب الابن تساءل فيها هل المسرحية عمل فني أم خطاب سياسي.

وكتب المؤلف المسرحي الأمريكي بو ويليمون على تويتر يقول " أشعر بخيبة أمل في دلتا أيرلاينز لأنها أدارت ظهرها لحرية التعبير، لقد سافرت آلاف الأميال معك. انتهى هذا".

وقالت الروائية جويس كارول اوتس إنها ستشاهد المسرحية "في تحد للجهلاء الذين يسعون ليكونوا رقباء".

وقالت دلتا أيرلاينز إنها أوقفت دعمها للمسرحية لأن العمل "تخطى الحدود المرتبطة بمعايير الذوق الراقي" وقال بنك أوف أمريكا إن المسرحية عرضت "بأسلوب يهدف للاستفزاز والإساءة".

وبدأ عرض المسرحية في 23 مايو/أيار بمدينة نيويورك.

وقالت بابلك ثيتر في بيان الاثنين إنها تساند تماما العمل المسرحي وتقر بأنه أثار جدلا محتدما، مشيرة إلى أن هذا النقاش هو بالضبط ما يهدف إليه المسرح المنخرط في شؤون المجتمع.

وقالت المؤلفة والصحفية سمر برينان إن تغيير أحداث مسرحيات شكسبير لتتوافق مع عهود مختلفة تقليد مسرحي قديم.

وقالت إنها رأت مسرحيات للأديب الذي عاش في القرن السادس عشر تصور عهودا مختلفة منها الحربان العالميتان الأولى والثانية والغرب الأمريكي.