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شاهد: أردنيات يتدربن على تسلق جبل إفرست

12/6/2017

يواصل فريق مكون من خمس أردنيات التدريب في جبال ومنحدرات نيبال استعدادا لتسلق جبال الهيمالايا والوصول إلى قمة جبل يفرست، أعلى قمة في العالم.

وقام فريق "رايس" بالسير لمسافات طويلة في الوديان الجليدية بسلسلة جبال أما دابلام كخطوة إعداد لهذه العملية.

وتولى فريق من خبراء تسلق الجبال والمرشدون المحليون تجهيز الفريق، عبر سلسلة من التدريبات التي تم تصميمها لتعليمهن القواعد الأساسية للتسلق والسير عبر الجبال وكذلك كيفية الحفاظ على حياتهن.

وبالرغم من أن ماريا هلسه، 54 عاما، تعد أكبر عضوات الفريق سنا، إلا أنها أكثرهن تعطشا للوصول إلى القمة.

وفي حين تبلغ قمة جبل إفرست 8848 مترا، فإن أعلى قمة في الأردن، وهي لجبل أم الدامي تبلغ 1854 مترا فقط.

لكن عضوات الفريق يؤكدن أنهن على استعداد لتحدي الصعاب من أجل رفع مستوى الوعي بمجموعة متنوعة من القضايا الإنسانية.

وتريد إيمان المجالي، وهي صحفية، تعزيز اللياقة البدنية للنساء في المنطقة. في حين تأمل إسراء أبو صوفة في إظهار أن النساء المحجبات ليس لديهن قيود على طموحهن وأنهن يمتلكن كل الحرية، بينما تأمل فرح أبو بكر في لفت الاهتمام إلى محنة الشعب الفلسطيني.

وقضى الفريق نحو أربعة أسابيع في نيبال وسيسافر في وقت لاحق من العام الجاري إلى باكستان والأرجنتين مطلع العام المقبل.

ويأمل الفريق في أن يصعد بعد ذلك جبل افرست في أبريل / نيسان 2018.

المصدر : أسوشيتد برس
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