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تعرف على المشاهير الأعلى دخلا على مستوى العالم

مغني الراب والمنتج الموسيقي شون "ديدي" كومز الأعلى دخلا بين مشاهير العالم
مغني الراب والمنتج الموسيقي شون "ديدي" كومز الأعلى دخلا بين مشاهير العالم
13/6/2017

قالت مجلة فوربس يوم الاثنين إن مغني الراب والمنتج الموسيقي شون "ديدي" كومز هو الأعلى دخلا بين مشاهير الترفيه على مستوى العالم.

وتفوق كومز بذلك على مغنية البوب تيلور سويفت التي تراجعت إلى المركز رقم 49 على قائمة المجلة السنوية.

وحلت المغنية بيونسيه في المركز الثاني إذ بلغت مكاسبها 105 ملايين دولار بفضل ألبومها الأكثر مبيعا (ليمونيد) وجولتها العالمية فيما عادت المؤلفة البريطانية جيه.كيه. رولينغ إلى المراكز الثلاثة الأولى بمكاسب بلغت 95 مليون دولار لأسباب أهمها الفيلم الناجح (فانتاستيك بيستس آند وير تو فايند ذيم) الذي كتبت قصته وتدور أحداثه قبل قصص (هاري بوتر).

وقالت فوربز إن كومز (47 عاما) كسب ما يقدر بنحو 130 مليون دولار في الشهور الاثني عشر التي انتهت في أول يونيو/حزيران 2017.

وعزت المجلة ارتفاع دخل كومز إلى جولته (باد بوي فاميلي ريونيون) ومكاسب خط أزياء شون جون التابع له وشراكته مع فودكا سيروك.

كان كومز قد حل في المركز رقم 22 العام الماضي وتصدرت سويفت القائمة بمكاسب بلغت 170 مليون دولار بعد ألبومها الأكثر مبيعا (1989) وجولتها العالمية.

وقدرت فوربز أن مكاسب المغنية البالغة من العمر 27 عاما تراجعت إلى 44 مليون دولار لأنها لم تقدم أي ألبوم جديد ولا جولة عالمية.

ومن بين الأسماء التي دخلت القائمة للمرة الأولى هذا العام عارضة الأزياء كايلي جينر (19 عاما) الأخت غير الشقيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وحققت 41 مليون دولار وستيف هارفي مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية الأمريكي بمكاسب بلغت 42.5 مليون دولار.

وتجمع فوربس المكاسب قبل حساب الضرائب وخصم أجور المديرين واستنادا إلى بيانات من شركتي نيلسن وبولستار وقاعدة البيانات السينمائية (آي.إم.دي.بي) ومقابلات مع خبراء في الصناعة والمشاهير أنفسهم.

وقالت المجلة إن المشاهير المئة الأبرز على مستوى العالم حققوا 5.1 مليار دولار في المجمل أي مثلما حققوا العام الماضي تقريبا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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