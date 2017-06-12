270 دولار غرامة الغطس أو الاستحمام في نافورات روما

وقعت عمدة العاصمة الإيطالية روما فيرجينيا راغي قرارا لحماية النوافير التاريخية في المدينة.

وستفرض غرامة تقدر بنحو 270 دولار أمريكي لمن يقوم بالغطس أو الاستحمام أو الأكل في أية واحدة من نحو 40 نافورة تنتشر في العاصمة الإيطالية.

وقالت راغي إنها وقعت القانون من أجل "حماية النوافير التاريخية والأثرية" للمدينة لأنه يجب على الجميع "احترام معالم روما الجميلة".

كما سيمنع الأكل أو الشرب داخل النوافير.

وفي العام 2015، حطم مشجعو فريق هولندي لكرة القدم نافورة شهيرة في العاصمة روما يعود تاريخها إلى القرن 17 وألقوا زجاجات البيرة بداخلها.