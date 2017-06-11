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محادثة مريبة تتسبب في هبوط اضطراي لطائرة في مطار ألماني

11/6/2017

هبطت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" للرحلات اضطراريا في مطار كولونيا-بون الألماني مساء السبت بعد اكتشاف قائدها وجود حقيبة مريبة ومحادثة مثيرة للشكوك لركاب على متن الطائرة.

وقالت الشرطة في كولونيا صباح اليوم الأحد إن عددا من الركاب سمعوا ثلاثة رجال أثناء الرحلة يناقشون "أمورا إرهابية" قبل أن يقوموا بتحذير  طاقم الطائرة.

وهبطت الطائرة، التي كانت قادمة من العاصمة السلوفينية لوبليانا في طريقها إلى العاصمة البريطانية لندن، في مطار كولونيا/بون، الذي يعد سادس أكبر مطار في ألمانيا.

وقال متحدث باسم المطار إن ركاب الطائرة التابعة لشركة "إيزي جيت"، البريطانية السويسرية، وعددهم 151 راكبا تم إنزالهم عبر زلاجات الطوارئ وتم نقلهم في وقت لاحق إلى منطقة عبور حيث جرى استجوابهم من قبل الشرطة. وتم احتجاز الرجال الثلاثة. 

وقالت الشرطة إنها نفذت تفجيرا تحت السيطرة بعيدا عن الطائرة للتخلص من حقيبة مريبة تحمل على الظهر، لم تتمكن سلطات الطيران من معرفة صاحبها.

وقالت سلطات المطار إنه تم تحويل 10 رحلات جوية من المطار وتأخر إقلاع 20 رحلة أخرى. 

المصدر : الألمانية
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