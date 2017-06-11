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شاهد: "متحف الفشل" يفتح أبوابه للجمهور في السويد

11/6/2017

بدلا من الاحتفاء بإنجازات البشرية، عرض متحف جديد افتتح في السويد منتجات تجسد اللحظات التي لم تسر فيها خطط منتجيها وفقا لما كانت تشتهيه.

وفتح "متحف الفشل" أبوابه للجمهور في 7 يونيو/حزيران الجاري بمدينة هلسينغبورغ بجنوب السويد، ويضم عددا من الابتكارات الشهيرة التي فشلت في تحقيق النجاح.

ومن بين معروضات المتحف مسجلات الفيديو من شركة (بيتاماكس) ونظارات غوغل (غوغل غلاس) ولعبة لوحية تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال مؤسس المتحف صامويل ويست إن الفكرة تتمحور حول نشر الوعي بين الناس بأن الفشل جزء ضروري من عملية الابتكار، وأنه حتى العلامات التجارية الكبرى مثل كوكاكولا يمكن أن ترتكب أخطاء.

وقال ويست إنه بدأ جمع مقتنيات المتحف بشكل عشوائي قبل نحو عامين، ولم يكن يعلم ماذا سيفعل بها حتى قام بزيارة قبل عام إلى مدينة زغرب الكرواتية حيث زار هناك "متحف العلاقات المحطمة"، وعندئذ واتته فكرة متحف الفشل.

ومن أهم مقتنيات المتحف كاميرا كوداك الرقمية؛ حيث كانت الشركة رائدة في الكاميرات الرقمية، لكنها لم تكن تدرك أن الناس ستتوقف عن طباعة صورها الرقمية، فرفضوا تغيير نموذج عملهم ما أدى في نهاية المطاف إلى إفلاس الشركة عام 2012.

ومن مقتنيات المتحف أيضا شرائح بطاطس خالية من الدهون، والتي تم صناعتها ببديل إبداعي للدهون، لكن المشكلة أنها كانت تسبب الإسهال!

كما يضم المتحف زجاجة "كوكا كولا بلاك" وهي مزيج من مشروب الكوكا كولا والقهوة، والتي فشلت بشدة، ربما لأن الناس لم يحبوا طعمها.

وأشار ويست إلى أن كثيرين من رواد المتحف يحبون لعبة "دونالد ترمب" التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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