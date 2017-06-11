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منوعات|الصين

شاهد: لقطات مفزعة لسيدة صدمتها سيارتان وتجاهلها المارة

11/6/2017

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين غضبًا، بعد تداول لقطات مروعة لسيدة صدمتها سيارتان بينما تجاهلها السائقين والمارة!

وتناقلت وسائل الإعلام الصينية الحادث المشين الذي وقع في مدينة زوماديان بمقاطعة خنان، والذي انتهى بوفاة السيدة، بسبب اللامبالاة إذ لم يتقدم أي أحد لمساعدتها في تصرف غريب أثار ضجة وموجة غضب واسعة على مواقع التواصل.

وأظهرت كاميرات المراقبة سيدة تحاول عبور شارع مزدحم لكن ضربتها إحدى سيارات الأجرة لتسقط أرضًا بلا حراك وسط الطريق ولم يتوقف السائق للاطمئنان عليها بل فر هاربًا، كما لم يهرع أي من المارة لمساعدتها أو حتى الاقتراب منها!

وبعد مرور أكثر من دقيقة دهستها سيارة أخرى وفرت هاربة أيضًا، لتلقى المرأة حتفها متأثرة بجراحها، فيما ألقت الشرطة القبض على السائقين المتورطين في الحادث، حسبما ذكر موقع "scmp".

الغريب أن قرابة 30 من المارة والسائقين وراكبي الدراجات مروا بالقرب من السيدة لكن الجميع تجاهلوها، وكان يمكن إنقاذها في المرة الأولى قبل الدهس المميت من السيارة الثانية.

وأثار الحادث غضب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد الناس سلوك المارة واللامبالاة الواضحة وفرار السائقين، وعلق أحدهم "يا الله، ما الخطأ في هذا المجتمع؟!" غير مصدق أن هناك بشرا يتجاهلون أمرا إنسانيا كهذا، وتسبب سلوكهم المشين في وفاة السيدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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