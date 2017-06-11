دراسة: شرب الكحول أثناء الحمل قد يشوِّه وجوه الأطفال

أوضحت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يحتسين الكحول ولو بكميات قليلة أثناء الحمل، قد يكنّ أكثر عرضة من غيرهن من الأمهات لأن يلدن أطفالًا بتشوهات طفيفة في الوجه ترتبط بمشاكل التطور.

وعندما فحص باحثون البيانات الخاصة لصور وجوه 415 طفلًا عمرهم عام واحد، وجدوا تغييرات طفيفة في وجوه الأطفال خاصة حول الأنف والعينين والشفاه مرتبطة بكل معدلات التعرض للكحول بغض النظر عما إذا كان احتساء الكحول كان في الأشهر الثلاثة الأولى أو طوال الحمل.

وقالت إيفيلن موغلي في معهد مردوخ لأبحاث الطفل بجامعة ملبورن في أستراليا "دهشنا لرؤية هذه الاختلافات في شكل الوجه مع التعرض للكحول بجرعات طفيفة".

وأضافت في تصريح صحفية "هذا يعني أن أي معدل للكحول يسهم في كيفية بناء الوجه ويطرح تساؤلات عن التأثير المحتمل على تطور المخ وهو ما تطلب المزيد من الأبحاث".

ولفتت موغلي إلى إن التغيرات في وجه الأطفال دقيقة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة ولا يمكن اكتشافها إلا باستخدام تحليل متطور ثلاثي الأبعاد لشكل الوجه.

وخلصت الدراسة إلى أن الاختلاف في الوجه كان أكثر وضوحًا بين الأطفال الذين لم يتعرضوا للكحول في الرحم والأطفال الذين تعرضوا له بكميات طفيفة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.