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منوعات|الولايات المتحدة

صور توثق مشاركة طفلة في عملية ولادة شقيقها

الطفلة جيسي أصرت على حضور عملية ولادة شقيقها ومساعدة الطبيب
الطفلة جيسي أصرت على حضور عملية ولادة شقيقها ومساعدة الطبيب
10/6/2017

أصرت طفلة في ولاية ميسيسبي الأمريكية، على مشاركة الطبيب ومساعدة والدتها أثناء عملية ولادة شقيقها، ووثق والدها هذه اللحظة العاطفية النادرة بمجموعة من الصور.

وبحسب وسائل إعلام محلية، طلبت الطفلة جيسي ديلابينا (12 عامًا) من الطبيب والتر وولف، حضور عملية الولادة وبعد إصرار وافق الطبيب وجعلها ترتدي زي العمليات لتستقبل شقيقها كايسون بين يديها، كما شاركت في قطع حبله السري، في مشهد أبكاها فرحًا.

وتفاجأت الأم ديدي كاراواي، حين أخبرها الطبيب بأن طفلتها ستساعده في عملية الولادة، وقالت إن ابنتها قد حصلت على تجربة العمر، ولفتت إلى أن ابنتها كانت تريد خوض التجربة منذ عامين أثناء ولادة شقيقها الأوسط لكنها كانت صغيرة آنذاك.

وقالت الطفلة جيسي إن الطبيب قام بتوجيه يدها طوال الولادة بأكملها وساعدها على القيام بكل شيء، وقالت "كنت ألعب دور الطبيبة الوهمية من قبل لكني الآن طبيبة حقيقية، كنت متوترة وخفت من الفشل لكنها كانت أفضل لحظة في حياتي".

ووثقت الصور التي التقطها والد جيسي وحظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تجربة الطفلة في غرفة الولادة وكم العواطف المدهشة التي ارتسمت على وجهها حين حملت شقيقها كايسون بين يديها وضمته إلى صدرها.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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