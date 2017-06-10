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شاهد: 4 من الماعز في مهمة رسمية

9/6/2017

استعانت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية بأربعة من الماعز للمساعدة في إعادة الحياة إلى إحدى الغابات.

وقال مسؤول إن الإعصار ساندي تسبب في سقوط نحو 30 من الأشجار الضخمة ما تسبب في نمو أعشاب وحشائش ضارة.

وسيكون على الماعز أكل نحو 11 كيلوغراما من الأعشاب كل يوم مما يتيح المجال لزراعة مزيد من الأشجار مكانها.

وقالت السلطات إنها فضلت هذه الطريقة "الطبيعية" للتخلص من الحشائش بدلا من اللجوء إلى الكيماويات.

وحصلت السلطات على ما يزيد عن 727 ألف دولار كجزء من برنامج المساعدات الخاصة بمواجهة أثار إعصار ساندي.

وقال عدد من سكان المدينة إنهم معجبون بالفكرة، وإنهم يفضلون اللجوء لوسائل طبيعية بديلا عن المواد الكيميائية.

المصدر : رويترز
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