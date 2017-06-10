!شاهد: لقطات صادمة لأم تترك ثعبانا يلدغ رضيعتها

تواجه سيدة تعيش في مقاطعة هايلاندز الريفية بولاية فلوريدا الأمريكية، تهمة الاعتداء عمدًا على طفلتها الرضيعة بعد أن نشرت مقطعا مصورا على الإنترنت سمحت فيه لثعبان صغير بلدغ ابنتها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شاركت الأم البالغة من العمر 34 عامًا، اللقطات عبر حسابها على موقع فيسبوك، وكتبت أنها أرادت تلقين رضيعتها التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا، درسًا عن الحياة البرية وعدم الاقتراب من أو لمس أي حيوانات غريبة.

وقالت الأم إنها عثرت على الثعبان بالقرب من منزلها وقد لدغها عدة مرات دون أثر يذكر فقررت أن تستغل الفرصة لتعرف ابنتها على الثعبان، لكنها فوجئت بموجة غضب من نشطاء مواقع التواصل، ما اضطرها إلى حذف الفيديو.

وأظهرت اللقطات الصادمة، الأم تحمل ثعبان "راتسناك" أحمر اللون، داخل وعاء بلاستيكي، وتقربه من الطفلة التي حاولت بدورها لمس الثعبان بمجرد رؤيته، فلدغها مرتين وظهرت تبكي بينما تضحك الأم على المشهد.

وعلقت الأم بعد حذف اللقطات، إنها سمحت للثعبان بلدغ الطفلة بعدما تأكدت بأن أسانه صغيرة جدًا وغير سام، مستنكرة تهمة محاولة إيذاء طفلتها، وقالت إنها نشأت مع الثعابين والزواحف وأرادت فقط تعريف الطفلة بالثعبان. ويشار إلى أن هذا النوع من الثعابين غير سام ويمكن أن ينمو حتى 6 أقدام.