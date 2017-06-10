البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة غرق طفل في حوض سباحة دون أن يلاحظ أحد

طفل يغرق في حوض سباحة بفنلندا دون ملاحظة أحد
طفل يغرق في حوض سباحة بفنلندا دون ملاحظة أحد
10/6/2017

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة من "هلسنكي" عاصمة فنلندا، ترصد لحظة تعرض طفل عمره 5 سنوات للغرق داخل حوض سباحة دون أن يلاحظه أحد.

وأظهرت اللقطات الصادمة الطفل الصغير وهو يكافح لأكثر من 4 دقائق من أجل رفع رأسه فوق المياه، ورغم وقوف رجل أمامه مباشرة ومرور اثنين آخرين بجواره إلا أن أحدًا لم يلاحظ حادث الغرق، وظل آخرون يسبحون من حوله دون الالتفات للطفل وهو يغرق.

وبعد مرور 4 دقائق توقف الطفل عن الحركة تمامًا وطفى جسده فوق الماء، وحركته المياه نحو سيدة بالمسبح فرفعته على الفور ونقل مباشرة إلى المستشفى.

ولحسن الحظ تم إنعاش الطفل، بينما أدينت والدته بالحادث بعدما تركته بمفرده كي تذهب إلى الساونا مع أصدقائها، وحكم عليها بالسجن 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)