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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: رجل يهين 5 فتيات مسلمات داخل مطعم

رجل يهين 5 فتيات أثناء إفطارهن داخل مطعم وجبات مكسيكية
رجل يهين 5 فتيات أثناء إفطارهن داخل مطعم وجبات مكسيكية
10/6/2017

تحولت وجبة إفطار رمضانية إلى مشادة كلامية، حين بدأ رجل بإهانة خمس فتيات مسلمات، أثناء إفطارهن داخل مطعم وجبات مكسيكية في مدينة هيكوري هيلز بولاية إلينوي الأمريكية.

ونشر والد إحدى الفتيات اللقطات على موقع فيسبوك، وظهر فيها رجل كبير في السن يجلس على طاولة الطعام، وهو يهين الفتيات المراهقات الخمس، ويسبهن ويوجه لهن ألفاظًا غير لائقة ويطالبهن بمغادرة البلاد، فيما بدأت الفتيات بمواجهته والرد عليه بأنها بلادهن أيضًا، قبل أن تغادرن المطعم.

وكانت الفتيات يستمتعن بتناول وجبة الإفطار داخل المطعم وأثناء مغادرتهن ومرورهن بجانب طاولة الرجل، بدأ في إهاناته لهن وحدثت المشاجرة الكلامية، والغريب أن أحدًا من رواد المطعم أو موظفيه لم يتدخل على الإطلاق لفض الشجار. 

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المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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