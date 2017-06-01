9 أطعمة ومشروبات تفاقم الإصابة بالصداع النصفي

يؤثر الصداع النصفي على ما يقرب من 15% من البالغين حول العالم، بحسب دراسات أجريت مؤخرًا.

ويختلف الصداع النصفي عن الصداع الخفيف في شدته وأعراضه، ويمكن أن يؤرق النساء والرجال على حد سواء، ويتسبب في عرقلة الحياة الطبيعية.

وذكر موقع (Authority Nutrition) المهتم بنشر الدراسات المتعلقة بالتغذية العلاجية، أن النظام الغذائي قد يؤدي بدوره إلى 10 إلي 60% من حالات الإصابة بالصداع النصفي.

ونشر الموقع قائمة تضم 9 أطعمة ومشروبات تزيد من خطر الإصابة بالصداع النصفي:

– الجبن القديم:

من أكثر الأطعمة التي تحفز الصداع النصفي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من "التيرامين" وهو مركب كيميائي يؤثر بالسلبي على الأوعية الدموية، ما يسبب الصداع النصفي، وهناك أطعمة تحتوي على نسب عالية من التيرامين مثل الأطعمة المجففة، والمدخنة، الجبن الشيدر، والسويسري، والسلامي.

وقد أكتشف الباحثون أن 5% من مرضى الصداع النصفي لديهم حساسية من مركب "التيرامين"، ما يؤكد أنه مسبب للمرض.

– الشيكولاتة:

الشيكولاتة بالحليب على الأخص تفاقم الإصابة بالصداع النصفي، لأنها تحتوى على نسبة من مركبات "الفلافونويد" التى تزيد من الصداع.

وقد أثبت العلماء أن الشيكولاتة تعتبر من مسببات الصداع النصفي، حيث أكدت الدراسات أن 5 من 12 مشتركا أصيبوا بنوبات من الصداع النصفي بعد تناول الشيكولاتة.

– اللحوم المصنعة:

ويأتي على رأسها "الهوت دوج" واللانشون والبسطرمة، لأنها تحتوى على نسب مرتفعة من المواد الحافظة التي تسمى "النيتريت" أو "النترات" التي تسبب تمددا في الأوعية الدموية.

– الأطعمة الدهنية والمقلية:

تؤدي الوجبات الجاهزة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون إلى تمدد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالصداع النصفي وأمراض أخرى.

ووجدت الدراسات أن الذين يتناولون نظام غذائي يحتوى على أكثر من 69 غراما من الدهون المشبعة يوميًا يزيد لديهم الشعور بالصداع النصفي.

– بعض الأطعمة الصينية:

تحتوى بعض الأطعمة التي تنتمى إلي المطبخ الصيني على مادة الجلوتامات أحادية الصوديوم وهي مادة محسنة للنكهة.

وقد أظهرت الدراسات أن مادة الجلوتامات أحادية الصوديوم تثير من الشعور بالصداع النصفي، بالإضافة إلي أن الكثير من تلك الأطعمة تحتوى على نسب مرتفعة من الملح والدهون.

– القهوة والشاي والمشروبات الغازية:

على الرغم من احتواء القهوة والشاي والمشروبات الغازية، على مادة الكافيين التي يمكن أن تعالج الصداع، ولكن زيادة نسبة الكافيين تزيد من اتساع الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى الصداع النصفي.

المحليات الصناعية:

تحتوى المحليات الصناعية أو بديل السكر مثل سكر الدايت على مادة الاسبارتام، حيث وجد الباحثون أن كثير من الأشخاص قد عانوا من الصداع النصفي عند تناول المحليات الصناعية.

وعند دراسة مادة الأسبارتام وجد العلماء أنها تؤثر سلبًا على مرضى الصداع النصفي.

-المشروبات الكحولية:

تعتبر المشروبات الكحولية واحدة من أهم مسببات الصداع النصفي، وبالأخص النبيذ الأحمر لأنه يحتوى على مركبات تؤثر سلبيا على الأوعية الدموية.

– الأطعمة والمشروبات المثلجة:

مثل الأيس كريم، حيث وجد الباحثون أن 74% من الذين يتناولون الأطعمة المثلجة يعانون الصداع النصفي.