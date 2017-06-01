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منوعات|الهند

فيديو: مشهد غريب لثعبان يتقيأ زجاجة بلاستيكية

1/6/2017

تداول مستخدمون على موقع يوتيوب، لقطات غريبة لثعبان يستنجد بأحد المارة بولاية غوا الهندية، لمساعدته في تقيؤ زجاجة بلاستكية كبيرة بعدما قام بابتلاعها وعرضته للاختناق.

وظهر الثعبان خلال اللقطات وقد وقع في محنة كبيرة بعدما ابتلع زجاجة كبيرة من البلاستيك لأحد المشروبات الغازية الفارغة، وعلى ما يبدو أنه شعر بالاختناق فاستنجد بأحد المارة ويدعى غوتام بهغت لمساعدته على تقيؤ الزجاجة.

وقام غوتام بمساعدة الثعبان على القيء مستخدمًا العصا، وتمكن الثعبان في النهاية من تقيؤ الزجاجة، وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات من أنه نادرا ما يتم التخلص من الأكياس البلاستيكية والزجاجات بشكل صحيح، ما يعرض حياة الحيوانات للخطر.

المصدر : الجزبرة مباشر + يوتيوب
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