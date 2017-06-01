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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: مراهقون يرصدون اللحظات الأخيرة لغرق صديقهم

1/6/2017

رصد مجموعة من الأصدقاء تحديًا بين اثنين منهم في السباحة في مياه النهر المتدفقة بسرعة، لينتهي التحدي بمأساة حقيقية وتصبح تلك اللقطات بمثابة توثيق للحظات الأخيرة لغرق أحدهم.

وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، كان 4 أصدقاء قد خرجوا إلى بحيرة كليمنتين ترايل بولاية كاليفورنيا، وقرر شاب وفتاة منهم على خوض تحدي السباحة في المياه الهائجة.

وبالفعل بدأ التحدي وقفز الاثنان، لكن سرعان ما انقلب المرح إلى مأساة حين سبح الشاب راي كابالفين (19 عامًا) بعيدًا بالخطأ وجرفته المياه المندفعة حتى اختفى عن الأنظار وسط صدمة وصراخ الأصدقاء، بينما صعدت الفتاة نحو الصخور.

وظهر الشاب وهو يصارع ضد التيار لينجو بحياته في حين ظن أصدقاؤه بأنه يسيطر على الموقف حتى سمعوا استغاثته لكن المياه المندفعة بقوة كانت قد اجتاحته واختفى تمامًا عن الأنظار.

وبعد عدة أيام عثر اثنان من المتنزهين على جثة الشاب طافية فوق الماء على بعد 3 أميال من المصب، فقاموا على الفور بإبلاغ الشرطة بمقاطعة، وسط صدمة والدته وأسرته وأصدقائه.

ونشرت الأسرة المكلومة عبر فيسبوك المقطع الذي صوره أصدقاء ابنها المفقود أثناء رحلة البحث عنه، كما نشرت أول أمس رسالة تشكر فيها الجميع على مساندتهم في البحث عن كابالفين، ودعواتهم معلنة خبر العثور على جثة ابنهم الغريق.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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